В Россотрудничестве прокомментировали факты выселения иностранных студентов из общежитий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россотрудничество на фоне сообщений о попытках ряда вузов выселить иностранных студентов из общежитий назвало такие действия недопустимыми и призвало к ответственному подходу в условиях пандемии.

"В связи с появлением в сети Интернет информации о требованиях некоторых российских вузов, предъявляемых студентам, освободить общежития до конца июня 2020 года, Россотрудничество считает необходимым сообщить, что вопрос пребывания иностранных студентов, обучающихся в нашей стране по квоте правительства Российской Федерации, относится к ведению Минобрнауки России, которое своим письмом в марте 2020 года довело до российских образовательных учреждений высшего образования порядок взаимодействия с иностранными студентами в непростых условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ведомство обратило внимание вузов на недопустимость принудительного выселения обучающихся из общежитий, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством", - заявили ТАСС во вторник в пресс-службе агентства

"Со своей стороны, считаем действия отдельных вузов, которые идут вразрез с инструктивными документами Минобрнауки России, недопустимыми. Призываем учебные учреждения проявлять ответственное внимание к иностранным студентам, которые сейчас лишены возможности вернуться на родину, и оказывать им необходимое содействие в решении вопросов, связанных с вынужденным пребыванием на территории Российской Федерации сверх запланированных сроков в условиях пандемии", - подчеркнули в Россотрудничестве.

Агентство заверило, что, в свою очередь, примет все необходимые меры "по защите прав иностранных студентов, оказавшихся в сложной ситуации из-за распространения эпидемии коронавируса".