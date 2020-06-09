Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в администрации города под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Врачи выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией в администрациях города Семилуки и Семилукского района Воронежской области. Из-за этого часть сотрудников администраций переведены на самоизоляцию, сообщила во вторник пресс-служба администрации Cемилукского района.

"Выявлен положительный результат у сотрудника городской администрации <...> У всех сотрудников районной администрации были отрицательные тесты на коронавирус, но в середине прошлой недели один сотрудник почувствовал себя плохо и самоизолировался. В результате обращения к врачу поставлен диагноз "воспаление легких". До результатов повторного теста был выявлен контактный круг и переведен в режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы администрации Семилукского района.

Как пояснила ТАСС пресс-секретарь администрации района Ольга Ланская, обе администрации располагаются в одном здании. Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у водителя городской администрации, первый положительный тест получен у заместителя главы района. Глава района Геннадий Швырков, по ее данным, не находится на самоизоляции, так как не входил в последнее время в круг общения с заразившимися.

Ланская добавила, что в администрации много людей, которые из-за пандемии коронавируса не выходят на работу, в том числе сотрудники старше 65 лет и те, у кого есть дети до 10 лет. "Не смогли уйти на удаленный режим работы только бухгалтерия и руководящий состав", - пояснила Ланская. Семилукский район с юго-востока граничит с Воронежем, насчитывает порядка 67 тыс. жителей, около половины из них проживают в городе Семилуки.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 3 285. Из числа заразившихся выздоровели 1 739 человек, 19 умерли. С 20 марта в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с 12 мая - всеобщий масочный режим, а с 20 мая в регионе начался первый этап снятия ограничений из-за пандемии.