В Петербурге из-за сильного ливня затопило улицы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Самолеты, вылетевшие в Петербург из Москвы и Ухты, были вынуждены уйти на второй круг перед посадкой в аэропорту Пулково во вторник вечером из-за сильных ливней в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в управляющей воздушно гаванью компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"Командиры двух воздушных судов приняли решение перед посадкой уйти на второй круг. Сейчас суда уже благополучно приземлились, обслуживаются [в аэропорту]", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о рейсах из Москвы и Ухты. Аэропорт пока работает в штатном режиме, добавили в компании.

В городе прошла гроза, в южных районах сильный дождь сопровождался градом. В социальных сетях очевидцы сообщали о подтоплениях проезжей части дорог на проспекте Славы, в Рыбацком и в ряде других районов, в числе прочих были и сообщения о поваленных деревьях и повреждениях градом стекол автомобилей.