Около 4 тыс. ресторанов работали навынос в период режима самоизоляции в Москве

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 4 тыс. московских ресторанов работали навынос во время действия режима самоизоляции, сообщил во вторник первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Понятно, что у нас с вами буквально недавно заработали все предприятия непродовольственной торговли. На период введения режима ограничений остались работать продовольственные магазины и те магазины, которые работают на доставку <…> Если в целом по городу, то на протяжении всего этого периода у нас работало порядка 19 тыс. продовольственных магазинов и около 4 тыс. ресторанов, которые работали навынос", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Немерюк напомнил, что с 1 июня заработали практически все непродовольственные магазины и частично сфера услуг. Со вторника в городе также открылись парикмахерские, салоны красоты. С 16 июня заработают летние веранды при ресторанах, а через неделю - стационарные заведения общепита.

Кроме того, Немерюк уточнил ТАСС, что всего в столице работают порядка 12,5 тыс. различных предприятий общественного питания, в том числе ресторанов и кафе.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты также ветеринарные клиники, сняты ограничения по каршерингу и кладбищам, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.