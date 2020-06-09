Почти каждое десятое ДТП в России происходит с участием пьяного водителя

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Практически каждая десятая авария в этом году случается с участием нетрезвого водителя, при этом наблюдается снижение количества ДТП. Об этом заявил во вторник заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, генерал-майор полиции Александр Быков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"За текущий год у нас отмечается в целом снижение показателей аварийности как по количеству ДТП, так и по числу погибших и раненных в них людей. Практически каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения", - сказал он.

По его словам, в 2020 году в России произошло уже 4,5 тыс. аварий, в которых погибли почти 1 тыс. человек и пострадали более 6 200 россиян. "Если говорить о выявленных госавтоинспекцией лиц, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, то за пять месяцев мы выявили 240 тыс. таких фактов <...> Из них повторно - более 27 тыс.", - отметил Быков.

Помимо этого, Быков сообщил, что зафиксировано более 200 тыс. нарушений при перевозке ребенка. "Погиб каждый 10 ребенок при ДТП с участием водителей в состоянии опьянения", - добавил он.