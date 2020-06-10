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Пандемия коронавируса нового типа

В Словакии отменяется общенациональный карантин

Он был введен 12 марта

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Общенациональный карантин в Словакии, введенный 12 марта в связи с пандемией вызванного коронавирусом заболевания, отменяется в среду. Как сообщил премьер-министр республики Игор Матович, ограничения перестают действовать с 07:00 по местному времени (08:00 мск).

По словам главы правительства, также отменяется необходимость пребывания в двухнедельном домашнем карантине для граждан, которые возвращаются в республику из 19 стран Евросоюза "с малым риском заражения коронавирусом".

Кроме того, со среды надевать защитные маски для предохранения органов дыхания необходимо только при общении с посторонними на улице, а также в закрытых общественных помещениях и во время поездок в общественном транспорте. При этом при работе в офисах их теперь можно не использовать, если расстояние между сотрудниками не превышает 2 м.

Словакия с этого дня также открывает границы для свободного въезда граждан 16 стран Евросоюза, в которых эпидемиологическая ситуация не вызывает беспокойства у медиков. Ранее словацкие границы открылись для жителей Австрии, Венгрии и Чехии. Возобновляется пассажирское транспортное сообщение всех видов с государствами ЕС, где риск заражения коронавирусом минимален.

С 6 марта, когда словацкие власти информировали о появлении коронавируса на национальной территории, число заразившихся в республике достигло 1 531, выздоровели 1 402 человека, зафиксированы 28 летальных исходов. Анализы на коронавирус сдали 190 426 жителей Словакии, в которой проживают около 5,4 млн человек.

Теги
СловакияПандемия коронавируса нового типа
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