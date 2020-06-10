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Рост международной узнаваемости обеспечил скачок Университета ИТМО в рейтинге QS

Вуз занял 360 место среди лучших университетов мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Рост международной узнаваемости и признание исследовательским сообществом позволили Санкт-Петербургскому университету ИТМО подняться на 76 позиций в рейтинге лучших университетов мира, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), и войти в топ-400 лучших вузов. Такое мнение в среду ТАСС выразил директор Центра рейтинговых исследований ИТМО Илья Куфтырёв.

Университет ИТМО дебютировал в рейтинге в 2017 году. За три года он поднялся уже более чем на 240 позиций, заняв в этом году 360 место против 436 позиции в прошлом.

"Сложно выделить какой-то один драйвер роста, но я бы особо выделил, пожалуй, рост узнаваемости ИТМО на международной арене и его признание мировым образовательным и исследовательским сообществом. Очевидно, что это растущее признание ИТМО отражается на результатах опросов, ежегодно проводимых QS среди огромного количества экспертов, которые, собственно, и формируют репутационную оценку вузов. А в рейтинге QS именно репутационные оценки обеспечивают 50% результата", - сказал Куфтырёв.

Вуз создает совместные международные образовательные программы и научные коллаборации, а процент научных статей, выполненных в международном соавторстве, достигает 46% (в то время как по России в среднем он не превышает 24%), приводит пресс-служба вуза слова Куфтырёва

По мнению директора центра, ИТМО становится все более "глобально конкурентоспособным вузом", и этот тренд в вузе планируют поддерживать. По словам Куфтырёва, задача университета - быть местом притяжения талантливых и мотивированных студентов, преподавателей и исследователей со всего мира. Он отметил, что по числу иностранных студентов ИТМО "уже вышел на хорошие рубежи", приблизившись к 2,5 тыс. обучающихся, а с точки зрения числа иностранных преподавателей "еще есть куда расти".

"ИТМО наращивает свои компетенции как международная площадка для мультидисциплинарных исследований. Охват областей, на которых университет фокусирует свою образовательную и научную деятельность, уже давно вышел за пределы аббревиатуры ИТМО: сейчас это не только IT, робототехника и фотоника, но и биотехнологии, гуманитарные науки и искусство. В свою очередь, это отражается на достижении позиций в новых предметных областях, интернационализации, цитируемости, узнаваемости - одним словом, на тех самых критериях, от которых зависит дальнейший рост в рейтингах", - отметил Куфтырёв.

О вузе

ИТМО - ведущий университет России в области информационных и фотонных технологий, в 2009 году получил статус национального исследовательского университета. С 2013 года является участником программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров (известной как "5 в 100"), направленной на улучшение позиций отечественных вузов в мировых образовательных рейтингах.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).

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