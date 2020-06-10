Магаданский дом ребенка закрыли на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 10 июня. Магаданские власти в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией закрыли на карантин областной специализированный дом ребенка. Региональная прокуратура организовала проверку, сообщается в среду в релизе прокуратуры.

Ранее губернатор области Сергей Носов сообщил, что в учреждении подтвердилось девять случаев заражения.

"В настоящее время прокуратура города проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, заразившиеся также есть в детском саду комбинированного вида №3 на территории Магаданского городского округа. О точном числе выявленных случаев не сообщается. Дошкольное учреждение закрываться не будет, на карантин ушла только младшая группа детсада. По этому факту прокуратура также ведет проверку.

В Магаданском доме ребенка работают 104 специалиста, оборудованы восемь групп, каждая из которых рассчитана не более чем на семь детей, которые находятся там до четырехлетнего возраста.