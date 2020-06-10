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Пандемия коронавируса нового типа

Магаданский дом ребенка закрыли на карантин из-за коронавируса

В учреждении выявили девять случаев заболевания COVID-19

ТАСС, 10 июня. Магаданские власти в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией закрыли на карантин областной специализированный дом ребенка. Региональная прокуратура организовала проверку, сообщается в среду в релизе прокуратуры.

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Ранее губернатор области Сергей Носов сообщил, что в учреждении подтвердилось девять случаев заражения.

"В настоящее время прокуратура города проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, заразившиеся также есть в детском саду комбинированного вида №3 на территории Магаданского городского округа. О точном числе выявленных случаев не сообщается. Дошкольное учреждение закрываться не будет, на карантин ушла только младшая группа детсада. По этому факту прокуратура также ведет проверку.

В Магаданском доме ребенка работают 104 специалиста, оборудованы восемь групп, каждая из которых рассчитана не более чем на семь детей, которые находятся там до четырехлетнего возраста.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия коронавируса нового типа
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