На Кубани приняли закон о частичных компенсациях расходов отечественным кинопроизводителям

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в среду приняли во втором и окончательном чтениях законопроект о поддержке кинематографии, предусматривающий частичные компенсации затрат кинопроизводителям, которые выбирают в качестве локаций для съемок фильмов территорию региона. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность Кубани, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

В июне 2019 году законопроект был принят в первом чтении. Сообщалось, что он предусматривает частичное финансирование производства национальных фильмов: компенсироваться будет до 20% от фактически понесенных организациями кинематографии затрат, снимающих сцены кинолент на территории Краснодарского края.

"Проект закона уточняет государственную поддержку кинематографии в Краснодарском крае, направленную на частичное финансирование за счет средств краевого бюджета [расходов на] производство кинопродукции", - сообщил в ходе сессии председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский.

Законопроект принят во втором и окончательном чтениях. "Поддержка отечественных кинопроизводителей, выбирающих в качестве локаций для съемок кинолент территорию Краснодарского края, обладающую уникальным природным разнообразием, - это и популяризация потенциальных объектов турпоказа, и еще один шаг в повышении инвестиционной привлекательности региона", - сказал ТАСС по итогам принятия законопроекта спикер краевого законодательного собрания Юрий Бурлачко.

На Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем в июне 2019 года, власти Краснодарского края провели сессию, посвященную киноиндустрии, на которой представили разнообразные локации региона, и рассказали о том, какие меры господдержки кинопроизводителей разрабатываются на Кубани.