Мишустин попросил уделять особое внимание оснащению волонтеров средствами защиты от вируса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил губернаторов уделять особое внимание оснащению средствами индивидуальной защиты волонтеров и соцработников. Об этом он заявил в среду на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"Прошу глав субъектов Федерации уделять особое внимание и оказывать содействие в обеспечении потребностей в средствах индивидуальной защиты социальных работников и волонтеров", - отметил глава кабмина. Он подчеркнул, что, согласно статистике, распространение коронавируса в стране постепенно замедляется. "Однако нам всем нужно продолжать соблюдать рекомендованные меры безопасности". - предупредил он. "Крайне важно на этом этапе продолжить поддержку и обеспечить средствами индивидуальной защиты волонтеров, сотрудников социальных служб - всех тех, кто в силу своей деятельности рискует заразиться коронавирусом", - заявил Мишустин.

Он напомнил, что из резервного фонда президента на эти цели уже было направлено более 1 млрд рублей. "Важно, чтобы работа по обеспечению средствами защиты была продолжена во всех регионах страны и к ней подключались не только государственные, но и общественные организации, а также бизнес", - добавил премьер.