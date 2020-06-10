СПбГУ связывает рост позиций в рейтинге QS с увеличением числа иностранных студентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), который поднялся на девять пунктов в рейтинге лучших вузов планеты, подготовленном британской компанией Quacquarelli Symonds, связывает рост позиций вуза с привлечением иностранных студентов и созданием новых англоязычных образовательных программ. Об этом в среду сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Впервые СПбГУ вошел в рейтинг QS World University Rankings в 2013 году. Тогда он занял 240-ю строчку и с тех пор улучшает свои позиции. В этом году он поднялся с 234 на 225 сточку, закрепив свою позицию в топ-250. Среди российских вузов в рейтинге он занимает вторую позицию после МГУ.

"В этом году Санкт-Петербургский университет значительно улучшил свои показали по двум критериям - академической репутации и количеству иностранных студентов. В СПбГУ сегодня обучаются более 22 тыс. студентов, почти 4 тыс. из которых приехали на учебу из других государств", - говорится в сообщении. В вузе добавили, что университет ежегодно разрабатывает и реализует новые образовательные программы, ориентированные на зарубежных студентов, некоторые из них являются полностью англоязычными.

"Мы уделяем особое внимание программам международного обмена, а также сотрудничеству с иностранными партнерами. Ведь не исключено, что во время обучения в стенах Университета могут встретиться будущие лидеры государств, дипломаты. И от того, какие между ними сложатся отношения, насколько хорошо они будут понимать историю и культуру стран друг друга, возможно, будет зависеть международная политика", - процитировали в СПбГУ ректора вуза Николая Кропачева.

QS публикует рейтинг лучших вузов мира с 2004 года, оценивая учебные заведения по шести критериям. Среди них - академическая репутация (40% от общего балла), соотношение преподавательского состава к числу студентов (20%), индекс цитируемости (20%), репутация среди работодателей (10%), доля иностранных студентов (5%) и доля иностранных преподавателей (5%).