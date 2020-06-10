ЕС усилит помощь независимым СМИ в третьих странах для борьбы с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Евросоюз усилит помощь независимым средствам массовой информации и журналистам в странах, не входящих в сообщество, в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе.

"ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах в рамках пакета "Команда Европа", а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы и пропаганды более безопасной медиасреды", - отмечается в нем.

Кроме того, в документе подчеркивается, что ЕК внимательно следит за действиями онлайн-платформ относительно дезинформации. "Существует необходимость в дополнительных усилиях, повышении прозрачности и большей подотчетности: платформы должны предоставлять ежемесячные отчеты, содержащие более подробные данные о своих действиях по продвижению надежного контента, повышению осведомленности пользователей и ограничению связанной с ним коронавирусной дезинформации и рекламы", - говорится в нем.

Более того, онлайн-платформы должны в координации со странами-членами "проверять факты, а также быть более прозрачными в отношении осуществления своей политики по информированию пользователей, которые взаимодействуют с дезинформацией". "Опираясь на работу недавно созданного Европейского наблюдательного центра по цифровым медиа, ЕС еще больше усилит свою поддержку проверяющим факты и исследователям", - подчеркивается в заявлении ЕК.