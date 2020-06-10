Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону до 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Подготовку пляжей Крыма к приему туристов должны завершить к 1 июля, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минкурортов региона.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Курортный сезон на полуострове начинается с 15 июня, однако течение первых двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России.

"Полная готовность пляжей должна быть до 1 июля. К этой дате должны быть проведены все работы, выверены все механизмы, проведены анализы и необходимые обследования, в том числе обследование дна, налажена работа спасателей. Это очень важно для безопасности гостей. Поэтому к этой дате основная часть пляжей должна быть готова", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Отмечается, что важно завершить подготовку наиболее популярных объектов, поскольку традиционно регионы Крыма заполняются туристами постепенно и по-разному. "Прежде всего будет заполняться Южный берег, также обязательно должна быть готова Евпатория. Некоторые другие регионы, возможно, будут заполняться несколько дольше", - считает Волченко, которого также цитируют в сообщении.

При этом власти Крыма продлили действие паспортов пляжей, выданных пользователям в 2019 году. "Пользователи обязаны обеспечить все условия для безопасного использования водного объекта населением", - говорится в сообщении.

Готовность отелей

Для отелей Крыма установлены рамочные сроки для возобновления деятельности в период пандемии нового коронавируса с соблюдением всех требований безопасности, предписанных Роспотребнадзором. Это может занять больше времени, чем обычная подготовка к сезону, отмечается в пресс-релизе.

"Дату запуска руководитель определяет для себя сам - будет это 15 июня, 16 или 17. Ему важно выдержать все требования, потому как если кто-то заболеет из персонала или гостей, то это будет серьезная ситуация. Требования выполнимы. Если ранее они были очень жесткими, практически неосуществимыми, то сейчас они скорректированы, и общаясь с руководителями средств размещения, мы понимаем, что хоть это и сложно, хоть это и влечет дополнительные затраты, но это выполнимо, поскольку здоровье важнее", - приводит пресс-служба слова Волченко.

По его мнению, поэтапный запуск курортного сезона позволит отрасли как следует подготовиться. "Поэтапное открытие - с 15 июня для крымчан, затем для туристов с материка - это правильно. Это позволит раскачаться объектам размещения, поскольку сейчас нужно наладить целый ряд процессов. Будь то общепит, санитарно-бытовые механизмы - все это требует времени", - приводятся в сообщении слова министра.

О туризме в Крыму

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.