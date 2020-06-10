Путин заявил, что консервативность здравоохранения РФ не мешает цифровому развитию отрасли

НОВО-ОГАРЕВО, 10 июня. /ТАСС/. Консервативность сферы здравоохранения РФ не мешает цифровому развитию этой отрасли. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в IT-индустрии.

"Думаю, что консервативность сферы здравоохранения не мешает развитию этой отрасли", - сказал он, комментируя выступление одной из участниц встречи, представляющей компанию по разработке цифровых технологий в сфере медицины. Путин добавил, что такой консервативный подход связан "с необходимостью рассчитывать долгосрочные последствия от применения новых лекарственных препаратов, новых технологий".