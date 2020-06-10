В РПЦ подтвердили планы перенести освящение главного храма Вооруженных сил РФ на 14 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Великое освящение собора в честь Воскресения Христова в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных сил РФ, планируется провести 14 июня, сообщил в среду ТАСС председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

"Есть рабочее понимание, что освящение переносится на 14 июня", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что освящение главного храма Вооруженных сил 22 июня в День памяти и скорби может возглавить Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Источник в Московской патриархии сообщил ТАСС в среду, что церемония была перенесена с 22 июня на 14 июня. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства не планирует 14 июня присутствовать на освящении собора.

Собор Воскресения Христова, возведенный на пожертвования, должен был открыться к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, однако церемония открытия и освящения была отложена из-за пандемии нового коронавируса. Высота его звонницы составляет 75 м, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1 418 м, по числу дней войны. Диаметр барабана, на который установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.