В Ростовской области продлили на пять лет право на материнский капитал за третьего ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в среду приняли изменения в региональное законодательство, которые продлевают на пять лет срок установления права на региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей.

Согласно внесенным изменениям, срок права на региональный материнский капитал продлен с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

"В 2019 году именно по инициативе губернатора были приняты дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей, инвалидов, беременных женщин и кормящих матерей, ветеранов боевых действий, расширены категории получения государственной помощи. И сегодня мы продолжаем эту работу. Также по инициативе главы региона принят закон, согласно которому на пять лет продлевается действие регионального материнского капитала ", - сказал спикер заксобрания области Александр Ищенко.

Региональный материнский капитал был введен с 2012 года, действие программы было рассчитано до 31 декабря 2021 года. Право на получение регионального маткапитала имеют малоимущие семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, компенсацию расходов на услуги ЖКХ.