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Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С начала февраля мы говорили о том, что [заразившиеся] люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19, и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи", - сказал он. "Эти исследования сейчас проводятся",- добавил глава ВОЗ.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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