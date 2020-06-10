Брат погибшего Флойда призвал Конгресс пресечь насилие полиции против чернокожих

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Родной брат погибшего в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого вызвала протесты в США, выступил в среду на слушаниях в Конгрессе США. В своей эмоциональной речи он призвал законодателей как можно скорее изменить ситуацию с насилием полиции по отношению к чернокожим.

"Я сегодня здесь для того, чтобы потребовать от вас сделать так, чтобы это [насилие со стороны полиции] прекратилось. <...> Научите их [полицейских] тому, что такое необходимое применение силы. Научите их тому, что применять силу, которая может повлечь за собой смерть, нужно редко и только тогда, когда есть угроза для жизни. Джордж никому не угрожал в тот день, он не заслужил того, чтобы умереть из-за $20. Я спрашиваю вас, получается ли, что жизнь чернокожего столько и стоит, $20?" - обратился Филонайз Флойд к конгрессменам, имея в виду фальшивую банкноту в $20, которой, предположительно, его брат пытался расплатиться в магазине за сигареты.

"Люди, которые протестуют на улицах, говорят вам, что хватит - значит, хватит. Народ избрал вас для того, чтобы вы говорили от его лица, чтобы вы осуществляли позитивные изменения. Имя Джорджа теперь что-то значит. У вас сегодня есть возможность сделать так, чтобы и ваши имена что-то значили. Если его смерть изменит мир к лучшему, а я думаю, что так и будет, тогда он умер не зря. Теперь от вас зависит то, чтобы его смерть не была напрасной", - призвал он законодателей.

После смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.