Для размещения в санаториях Крыма жителям потребуются справки об отсутствии коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Жители Крыма должны будут предоставлять справки об отсутствии коронавируса нового типа для размещения в санаториях региона, говорится в документах, опубликованных в среду на сайте Минкурортов республики.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что курортный сезон на полуострове начинается с 15 июня, однако в течение первых двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Ограничения на размещение туристов из других субъектов будут сняты в Крыму с 1 июля.

"Перечень документов, необходимых для размещения в санатории с 15 июня 2020 года: документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе; оформленная санаторно-курортная карта по форме 072/у для взрослых и 076/у для детей, выданная медицинской организацией, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях по месту жительства; справка об отрицательных результатах лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции, полученная не позднее чем за двое суток до даты отъезда в санаторно-курортную организацию", - говорится в сообщении.

Также отдыхающий должен будет предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными зараженными на срок не менее 14 дней до даты отъезда и полис обязательного медицинского страхования или добровольного медицинского страхования при наличии такового. В то же время для размещения в гостиницах список документов короче: документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе.

На сайте также указано, что работникам крымских санаториев понадобятся справки об отсутствии заражения, выданные за неделю до того, как сотрудник приступил к обязанностям. Затем обследование должно проводиться не реже чем раз в месяц. Персоналу гостиниц необходимо иметь справку об отсутствии заражения методом полимеразной цепной реакции.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.