ВОЗ: в мире за сутки выявили более 105 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 105 тыс., превысив 7,14 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 3,6 тыс. и превысило 408 тыс. Соответствующие данные опубликовала в среду ВОЗ.

По состоянию на 11:00 мск 10 июня в мире было зарегистрировано 7 145 539 инфицированных и 408 025 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 105 621, число умерших увеличилось на 3 629. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлено 108 918 новых случаев заражения и 3 539 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 415 174. За сутки этот показатель возрос на 48 923. Количество умерших там увеличилось на 1 913 и достигло 185 863. В Европе насчитывается 2 321 147 заразившихся и 185 537 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 786, количество умерших увеличилось на 866.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 677 338, зафиксировано 15 246 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 724, умерли 333 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 951 096 человек. Далее следуют Бразилия (707 412), Россия (493 657), Великобритания (289 144), Индия (276 583), Испания (241 966), Италия (235 561), Перу (199 696), Германия (184 861) и Иран (175 927).