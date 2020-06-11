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В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом

В целом в городе выявлено 199785 случаев заражения
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Еще 53 пациента, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 3138.

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Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 3138 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом. 

В целом в городе выявлено 199785 случаев заражения, из них 1195 за последние сутки. Выздоровели 113533 человека.

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