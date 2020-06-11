Пенс заявил, что протесты в США не ускорили распространение коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Власти США пока не зафиксировали значительного увеличения числа новых случаев заражения коронавирусом из-за проходящих в стране протестов. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox Business , которое вышло в эфир в среду.

Как он отметил, американские специалисты "очень внимательно следят за возможными последствиями этих протестов для здоровья [граждан]". "К настоящему моменту, спустя две недели после начала первых протестов, мы не видели роста числа новых случаев", - пояснил Пенс.

Вице-президент США выразил уверенность в том, что "многие из участников протестов носили защитные маски и соблюдали нормы социального дистанцирования".

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,99 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 112 тыс. человек.