Собянин обсудил с главами регионов смягчение действующих из-за коронавируса ограничений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, в четверг обсудил с властями регионов РФ вопросы темпов, условий и очередности смягчения действующих из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждались вопросы <...> текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России и темпов, условий и очередности смягчения действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, поднимались вопросы проведения пилотных исследований популяционного иммунитета в отдельных регионах и стране в целом, осуществления дополнительных и страховых выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также подготовки школ к новому учебному году. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России Владимира Путина, ее возглавил мэр Москвы. Первое совещание группы состоялось 17 марта.