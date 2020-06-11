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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин обсудил с главами регионов смягчение действующих из-за коронавируса ограничений

Также на селекторном совещании поднимались вопросы проведения пилотных исследований популяционного иммунитета в отдельных регионах и стране в целом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса, в четверг обсудил с властями регионов РФ вопросы темпов, условий и очередности смягчения действующих из-за пандемии коронавируса ограничений, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсуждались вопросы <...> текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции в отдельных регионах России и темпов, условий и очередности смягчения действующих ограничений", - говорится в сообщении.

Кроме того, поднимались вопросы проведения пилотных исследований популяционного иммунитета в отдельных регионах и стране в целом, осуществления дополнительных и страховых выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также подготовки школ к новому учебному году. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов РФ.

Рабочая группа Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России Владимира Путина, ее возглавил мэр Москвы. Первое совещание группы состоялось 17 марта.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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