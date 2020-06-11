Обустройство инфраструктуры у петроглифов в Карелии увеличит турпоток в 10 раз

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Благоустройство и создание нового современного объекта турпоказа на базе беломорских петроглифов, финансируемого по индивидуальной программе социально-экономического развития Карелии до 2024 года, позволит привлекать к наскальным рисункам эпохи неолита до 100 тыс. туристов в год. Таким образом, турпоток к петроглифам на Белом море, составляющий сегодня 10 тыс. человек в год, вырастет в десятикратном размере, сообщил журналистам вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов.

Во время доклада президенту России Владимиру Путину глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о создании в республике нового туркластера, включающего основные точки притяжения - музей-заповедник "Кижи", Валаамский архипелаг, дорога на Соловки и беломорские петроглифы. По новой программе социально-экономического развития Карелии, до 2024 года регион получит 5 млрд рублей, в том числе более 600 млн рублей направят на обустройство археологического комплекса беломорских петроглифов.

"Сегодня до 10 тыс. туристов в год приезжают, чтобы своими глазами посмотреть эти уникальные наскальные рисунки возрастом 3 тыс. лет до н.э., где, кстати, хочу отметить, есть первое, самое древнее изображение человека на лыжах. По нашим подсчетам, при создании хорошей инфраструктуры, создании входной зоны, гостиницы, мы сможем значительно увеличить туристический показ этого объекта до 100 тыс. туристов в год", - сказал вице-премьер Карелии.

Для создания туристического объекта международного уровня на Белом море власти Карелии намерены построить пешеходный мост через реку Кислый Пудас, дорогу от федеральной трассы, ведущую к новой входной зоне. Рядом создадут разворотную площадку для автобусов. На территории вокруг древних наскальных изображений планируется строительство кафе, торговых точек, гостиницы, а также визит-центра. В июне правительство республики надеется получить первые средства на строительство трассы и проектирование объектов инфраструктуры.

Часть средств также пойдет на обновление смотровых площадок над рисунками, освещение для обзора в темное время, а также планируется создать 1,5-километровую эко-тропу, по которой туристы смогут добраться до петроглифов.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, другая группа расположена по берегу Онежского озера, в том числе на мысе Бесов Нос, на территории Пудожского района и насчитывает более 1,2 тыс. изображений. В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.