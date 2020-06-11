На Кубани с 12 июня отменяют пропускной режим на передвижение между муниципалитетами

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края с 12 июня отменяют действие пропускного режима на передвижение между муниципалитетами региона, введенного из-за пандемии коронавируса, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекратилось межмуниципальное транспортное сообщение, а движение на личных автомобилях разрешается только при наличии специальных пропусков. С 23 мая внутри муниципалитетов режим карантина сняли, отменив действие пропускного режима передвижения.

"Карантинные посты и пропускной режим сыграли огромную роль в купировании распространения коронавируса в Краснодарском крае. Предлагаю отменить пропускной режим на границах муниципальных образований. Красные пропуска выполнили свою задачу, на сегодняшний день мы можем от них отказаться. С 00:00 часов 12 июня пропускной режим между муниципальными образованиями Краснодарского края отменить", - сказал глава региона.

Он отметил, что это важно и с точки зрения повышения иммунитета жителей региона, это позволит им больше пребывать на свежем воздухе и солнце. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина добавила, что снижаются темпы заболеваемости и количество случаев заражения, все это позволяет отменить пропускной режим. Инициативу также поддержали главы муниципальных образований Краснодарского края.

По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на четверг выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, возраст пациентов от 6 до 89 лет. За время пандемии в регионе зафиксированы 4735 случаев заражения, 3554 человека выздоровели и выписаны из больниц, 47 летальных исходов, 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.