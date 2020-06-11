Опрос: около 40% москвичей стали чаще ездить на городском транспорте

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 40% опрошенных РЭУ им. Плеханова жителей столицы стали чаще ездить на городском транспорте в последние пять лет, так как там улучшились доступность и комфорт. Об этом говорится в исследовании университета об изменениях транспортных предпочтений москвичей, опубликованном на сайте РЭУ в четверг.

"40% опрошенных стали чаще ездить на городском транспорте в последние пять лет. Основные причины выбора - выросшие доступность и комфорт (52% среди активно пользующихся). Кроме того, 22% москвичей отметили, что содержать автомобиль для них стало слишком дорого, а 21% респондентов рассказали, что успевают сделать больше дел, передвигаясь именно на общественном транспорте", - говорится в исследовании.

Около 43% опрошенных среди тех, кто стал меньше ездить на общественном транспорте, не делают этого по причине редкого использования транспорта в целом: то есть они стали меньше перемещаться по городу. При этом 18% считают, что их доход позволяет им иметь личный автомобиль, а 10% перешли на альтернативные способы передвижения по Москве.

Пешие прогулки

При этом жители столицы стали чаще ходить пешком, так как, по их мнению, это полезно для здоровья, а пешие прогулки заменяют фитнес.

"В последние годы все больше москвичей делают осознанный выбор в пользу регулярных пеших прогулок. Так, 45% опрошенных стали больше ходить пешком, у 42% интенсивность пеших прогулок не изменилась, а 10% стали ходить меньше. 60% пешеходов считают, что это полезно для здоровья и прогулки заменяют им фитнес", - говорится в исследовании.

Еще 22% опрошенных отмечают, что в городе появилось много общественных пространств для совершения пеших прогулок. У тех, кто стал ходить меньше, основная причина снижения (в 31% случаев) - это переезд или смена работы, а также состояние здоровья (31%).

"Можно только поприветствовать инициативу департамента транспорта по сбору предложений от горожан для развития пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Это выглядит своевременным и оправданным как для экологии, так и для здоровья жителей в период пандемии COVID-19", - заключается в исследовании.

Отказа от личного авто

Треть жителей Москвы не пользуются личным автомобилем, так как у горожан появилась альтернатива, а также желание вести более активный образ жизни.

"Исследование показало, что почти 30% опрошенных стали меньше пользоваться автомобилем. 25% ездят также интенсивно, а 10% - еще чаще. Доля респондентов, которые вообще не используют машину в Москве составляет 35%", - говорится в исследовании.

Там отмечается, что основная причина отказа от личного авто у респондентов - это наличие комфортного городского транспорта, так ответили 45% опрошенных.

"Решения Москвы в рамках развития транспортной системы за последние пять лет показали наличие устойчивого баланса между количеством автомобилистов и пешеходов, что обеспечивает стабильность в перемещениях по городу. Однако существует серьезный риск роста популярности личного транспорта после снятия карантинных ограничений, а это может иметь негативные последствия как для экономики, так и для экологии Москвы. Мировой опыт по изменению жизни мегаполисов, который мы проанализировали в области транспорта, подтверждает, что Москва выходит из пандемии с минимальными потерями. И эту тенденцию важно сохранить. Нужно и дальше развивать общественный транспорт и пешеходное пространство", - уточняется в исследовании.

Маркетинговое исследование РЭУ им. Г. В. Плеханова проведено в апреле 2020 года. Опрошено 2 275 жителей Москвы.