Татарстан получил первую партию препарата "Авифавир"

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Препарат "Авифавир" против новой коронавирусной инфекции поступил в Татарстан в объеме 300 упаковок. Об этом в четверг журналистам сообщила заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

"Поступил этот препарат в республику вчера и сегодня он уже отправляется в город Набережные Челны, сегодня он поступит в клиники Казани и начнется его применение. Первая партия, которую мы получили, это 300 упаковок на сумму более 6,6 млн рублей и это рассчитано на 100-150 человек", - сказала она, уточнив, что количество упаковок, которое будет применяться, рассчитывается из массы тела человека.

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир". В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов "Авифавира", а при необходимости объем производства может быть увеличен до 2 млн курсов в год. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, препарат будет бесплатным для россиян по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Авифавир" произведен совместным предприятием РФПИ и группы компаний "ХимРар". Это один из двух зарегистрированных в мире препаратов против коронавируса. "Авифавир" также стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Препарат доказал эффективность в клинических испытаниях, он блокирует механизмы размножения коронавируса.

"Авифавир" 29 мая получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ, став первым зарегистрированным в России препаратом против коронавируса. Минздрав РФ 3 июня включил "Авифавир" в седьмую версию перечня методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Группа компаний "ХимРар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе "Фавипиравира" (торговое название препарата - "Авифавир").