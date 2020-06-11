Полярники в Арктике и Антарктике примут участие в голосовании по поправкам к конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Российские полярники, которые находятся на арктических и антарктических станциях, будут участвовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ, Санкт-Петербург) Росгидромета.

"В ближайшее время на арктических и антарктических станциях будет создана специальная комиссия, к положенному сроку будет проведено голосование. Состав временной участковой комиссии будет согласован со второй избирательной комиссией Санкт-Петербурга", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, для проведения голосования у полярников, которые находятся на архипелаге Шпицберген в Арктике, в городе Баренцбург консульством РФ будет организован поселковый избирательный участок.

Сегодня Россия имеет в Антарктике пять постоянных научных станций и несколько сезонных. С декабря по февраль (летом) на антарктических станциях находятся около 4,5 тыс. ученых и обслуживающего персонала, с июня по август (зимой) - около 1,1 тыс. На Шпицбергене на базе в поселке Баренцбург находятся 17 сотрудников Российской научной арктической экспедиции.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

Ранее президентом был подписан указ, который назначал общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.