Власти Бурятии отложили запланированное на 1 июля открытие детских оздоровительных лагерей

УЛАН-УДЭ, 11 июня. /ТАСС/. Начало летней оздоровительной кампании в Бурятии отложено на месяц, вопрос об открытии детских лагерей будет обсуждаться в конце июля. Об этом сообщили в четверг в республиканском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что детские оздоровительные лагеря в Бурятии начнут работу с 1 июля, и в них разрешено будет отдыхать только школьникам, проживающим в республике.

"С учетом актуальной эпидемиологической ситуации в регионе принято решение перенести начало работы детских лагерей. Вопрос открытия летней оздоровительной кампании будет обсуждаться в конце июля", - сообщили в оперштабе.

Сейчас 881 житель республики, заразившийся коронавирусом, проходит лечение, из них 529 лечатся в условиях стационаров, 351 находится на амбулаторном лечении. Круг контактных лиц составляет 1 484 человека. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировано 2 110 случаев коронавируса.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня начали работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном, и при семейном бронировании, групповые турпоездки - под запретом. Со 2 июня начали открываться торговые центры, с 10 июня - заведения общественного питания, с 11 июня - городские парки в Улан-Удэ. Вместе с тем, масочный режим сохраняется в регионе до конца июня.

"Сегодня глава Бурятии поручил правительству республики ужесточить контроль за исполнением юридическими лицами санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий. По торговым организациям, учреждениям общественного питания проходят рейды мобильных групп, в составе которых работают муниципальные служащие, сотрудники министерств, полиции и специалисты Управления Роспотребнадзора по Бурятии", - добавили в оперштабе.