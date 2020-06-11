Власти Новгородской области с 25 июня откроют летние кафе, музеи и детские площадки

ТАСС, 11 июня. Власти Новгородской области с 25 июня откроют летние кафе, библиотеки, музеи, салоны красоты и детские площадки, работа которых была приостановлена из-за распространения коронавируса. С 6 июля в регионе возобновят работу гостиницы, сообщил в четверг губернатор Андрей Никитин на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Сегодня находимся в некой точке баланса, и понимая, что завтра какие-то массовые ограничения снимать мы не готовы, могу сказать, что с 25-го числа мы планируем снять ограничения по всей области на летние кафе с верандой, на посещение музеев, библиотек, салонов красоты и детских площадок. Везде, где их можно, где есть желание, могут предприниматели такие летние кафе создать. Такие разрешения нужно выдать в максимально короткие сроки", - сказал Никитин.

Губернатор также добавил, что с 6 июля в Новгородской области разрешат возобновить работу гостиницам, затем планируется перейти к открытию фитнес-центров. "С 6-го числа мы сможем открыть гостиницы, естественно, все, что на сегодняшний день мы планируем к открытию, все с соблюдением требованием Роспотребнадзора. Исходя из дальнейшего развития ситуации, пока дату я назвать не могу, будем думать об открытии торговых центров, фитнес-центров и кафе. Но это будет точно не в ближайшее время", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Новгородской области зафиксировано 1867 случаев заражения и 11 летальных исходов. Выздоровели 613 пациентов.