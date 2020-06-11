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У космонавтов на МКС в День России будет выходной

В прошлом году в графике космонавтов День России был рабочим днем

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции, будут отдыхать в День России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

"12 июня у космонавтов выходной", - отметили в пресс-службе. В прошлом году в графике космонавтов День России был рабочим днем.

Сейчас на борту МКС находятся пятеро членов экипажа - Иванишин и Вагнер, а также астронавты NASA Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Ранее в Роструд напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с празднованием Дня России. Граждан РФ ожидают тройные выходные - пятница, суббота и воскресенье. День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР - 12 июня.

 

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