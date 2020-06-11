Прокуратура проверит предприятия Воркуты и Усинска в связи с распространением коронавируса

Как сообщал ранее врио главы республики Владимир Уйба, в последние недели именно Воркута и Усинск дают основной прирост числа зараженных коронавирусом. В Усинске в середине мая образовались очаги среди вахтовиков на нефтяных месторождениях. Заражение шахтеров Воркуты началось после выявленных случаев коронавируса среди сотрудников ООО "Северная алмазная компания" - основного подрядчика градообразующего предприятия АО "Воркутауголь". Очаги возникли, несмотря на ограничения на въезд для вахтовиков в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту, введенные в Коми с 21 апреля.

СЫКТЫВКАР, 11 июня. /ТАСС/. Прокуратура Республики Коми проверит крупные предприятия Воркуты и Усинска в связи с увеличением числа зараженных коронавирусом среди шахтеров и вахтовиков. Об этом сообщили ТАСС в управлении Генпрокуратуры РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По информации Усинской ЦРБ, на 10 июня зафиксировано 335 случаев заражения, в том числе 186 вахтовиков. В инфекционном отделении больницы находилось 64 человека, в том числе восемь новых пациентов, которые были госпитализированы из вахтовых поселков.

"Такое поручение о проверке было дано прокуратуре Республики Коми после личного приема заместителя генерального прокурора РФ Алексея Захарова, прошедшего вчера в Сыктывкаре в ходе рабочей поездки. На прием обратился предприниматель из Сыктывкара с просьбой проверить деятельность крупных предприятий Усинска и Воркуты, привлекающих вахтовиков. По мнению заявителя, руководство предприятий допускает нарушения, что не позволяет региону приступить к ослаблению режима ограничений по коронавирусу. Проверка будет проведена в ближайшее время", - сообщили в управлении Генпрокуратуры по СЗФО.

На 11 июня в Коми выявлено 1804 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 111 случаев. Выздоровели 960 человек, умерли 28.