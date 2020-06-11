Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Тульской области до 22 июня

ТУЛА, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес дополнения в указ о мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности, согласно которым режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен до 22 июня включительно. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"11 июня губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в указ №41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области". Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 22 июня", - говорится в сообщении.

Данное ограничение не применяется к работникам органов госвласти, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в связи с пандемией коронавируса.

Одновременно документом разрешается увеличить с 30 до 50 число участников официальных мероприятий, которые можно проводить при условии использования средств индивидуальной защиты.

Режим повышенной готовности введен в Тульской области с 16 марта, его действие продлили до 15 июня. Часть мер была ослаблена, в частности, с 1 июля отменены цифровые пропуска для пересечения границы региона, разрешена работа летних кафе с открытой верандой, магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. При этом основная часть ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, продолжает сохраняться.

По данным на 10 июня, число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Тульской области составило 5 047, из них 101 выявлен за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровел 2 961 человек, в том числе 174 - за последние сутки, 53 умерли.