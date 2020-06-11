В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 30 июня

ТУЛА, 11 июня. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в регионе до 30 июня. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой губернатора.

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия, ограничена работа ряда объектов. Внутри этого срока возможно частичное снятие ограничений", - говорится в сообщении.

Вместе с тем с 15 июня смогут начать деятельность санатории, работающие на основе медицинской лицензии. Возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

По данным на 11 июня, в регионе зафиксировано 4 367 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировано 122 случая.