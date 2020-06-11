В Крыму в этом курортном сезоне создадут группы контроля соблюдения санитарных требований

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Рабочие группы эпидемиологов, представителей регионального Минздрава и Минтуризма будут вести контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора во время курортного сезона в Крыму в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минкурортов республики.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня. Но в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Это послабление не коснется приезжающих из-за границы.

"Требования контроля будут предъявлены к муниципалитетам, потому что на их территории находятся объекты размещения. Также безусловно будут содействовать структуры Роспотребнадзора, Министерства курортов и туризма, возможно, сотрудники Минздрава будут привлекаться, поскольку это наша общая задача. Мне кажется, даже любой неравнодушный крымчанин, если увидит, что что-то где-то происходит не так, должен позвонить на горячую линию Минкурортов и сообщить об этом. Важно вовремя поправить, чтобы потом не допустить беды", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма республики Вадима Волченко.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.