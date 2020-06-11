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Редакция "Ведомостей" выдвинула Анфису Воронину кандидатом на пост главреда

Сейчас обязанности главного редактора исполняет Андрей Шмаров
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Редакция газеты "Ведомости" выдвинула на пост главного редактора Анфису Воронину, сообщается в четверг на сайте издания.

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"Редакция "Ведомостей" рекомендовала совету директоров "Бизнес ньюс медиа" (БНМ, издатель газеты) назначить своим главным редактором Анфису Воронину. Это результат заочного общего собрания редакции, которое прошло в четверг, 11 июня", - говорится в сообщении.

В настоящий момент обязанности главного редактора исполняет Андрей Шмаров. Решение о замещении позиции принимает совет директоров, он также обязан рассмотреть кандидата, предложенного редакцией.

По данным издания, 10 июня новый владелец "Ведомостей" Иван Еремин запросил у редакции имя кандидата. Как сообщается, новый совет директоров "Бизнес ньюс медиа" будет сформирован в ближайшее время.

Шмаров занимает должность с конца марта. Воронина руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости &". Из 90 штатных сотрудников редакции "Ведомостей" за Воронину проголосовало 66 человек, сообщает издание.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Еремин отметил, что высоко ценит профессиональные качества Шмарова и не собирается что-либо менять кардинально. При этом решение о замещении должности главреда - за новым советом директоров.

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