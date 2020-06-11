Режим самоизоляции в Костромской области сохранится только в одном городе

КОСТРОМА, 11 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции отменен на территории Костромской области, ограничения сохраняются только в городе Буй, где отмечается рост числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в четверг.

"Решением оперативного штаба самоизоляция отменяется для людей, постоянно проживающих на территории Костромской области, за исключением города Буя. При этом во всех муниципалитетах сохраняется требование по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, а также рекомендации для граждан старше 65 лет и жителей, имеющих хронические заболевания, не посещать места массового скопления людей", - говорится в сообщении.

Сохраняются ограничения для въезжающих в Костромскую область жителей других регионов. Они должны иметь справку об отсутствии контактов с инфицированными коронавирусом, а также предъявить отрицательный результат теста на коронавирус. Если таких документов нет, то въезжающий должен будет провести 14 дней на самоизоляции.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников на заседании оперативного штаба отметил, что при отмене режима самоизоляции главы районов области должны уделять особое внимание профилактическим мероприятиям и мерам по пресечению очагов заболевания. "Если будет допущен рост заболеваемости, мы вынуждены будем в значительной степени ограничить социально-хозяйственную деятельность в этих муниципальных образованиях. Вплоть до введения карантинных мероприятий", - подчеркнул глава региона.

За прошедшие сутки в Костромской области коронавирус был выявлен у 51 человека, общее число заразившихся составило 1 028. В городе Буе и Буйском районе зафиксировано 230 случаев заражения, из них за прошедшие сутки выявлено 11 случаев. Врачи региона вылечили 548 человек с коронавирусной инфекцией, лечение еще проходят 468 человек. С начала пандемии умерли 12 пациентов с коронавирусом.