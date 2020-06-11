Мурашко назвал регионы с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Благоприятная обстановка с коронавирусом наблюдается в 21 регионе России. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1" .

"По нашим оценкам, 21 регион достаточно спокоен пока. Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет. Можно назвать несколько регионов [где обстановка наиболее спокойная], например, Тюменская область. Москва дает хороший результат по снижению госпитализаций, по количеству заболевших", - сказал министр.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что "сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, просто необходимо".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 502 436 случаев заражения, выздоровели 261 150 человек, умерли 6 532. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.