В Ярославской области продлили режим ограничений из-за коронавируса до 22 июня

"До 22 июня в регионе продлено действие ограничительных мер, введенных указами губернатора Дмитрия Миронова. По-прежнему запрещены проведение досуговых, развлекательных и других массовых мероприятий и их посещение. Гражданам в возрасте старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Действие ограничительных мер из-за пандемии коронавируса продлится в Ярославской области до 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Организации будут функционировать в том же режиме, работодатели обязаны обеспечить сотрудников, работающих на местах, масками или респираторами. В торговых центрах могут работать только магазины, продающие продукты питания и товары первой необходимости, аптеки, салоны сотовой связи, салоны красоты, парикмахерские и другие субъекты сферы услуг. Также могут работать магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м и с отдельным входом.

"Деятельность учреждений культуры, спорта, досуга и развлечений должна быть организована без очного присутствия посетителей. Тренировки разрешены для представителей сборных команд России и регионов, профессиональных спортклубов. Профессиональные спортивные лиги могут проводить соревнования без присутствия зрителей при наличии соответствующих решений со стороны спортивных федераций", - информирует пресс-служба.

В Ярославской области за сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 3 903. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 1 530 человек, умерли 15.