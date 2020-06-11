В Ленобласти заработала горячая линия по вопросам голосования по поправкам к конституции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области организовали горячую линию для консультации жителей региона по вопросам голосования по поправкам к конституции РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Заработала горячая линия по вопросам голосования. Жители Ленинградской области могут узнать о ходе подготовки к общероссийскому голосованию по внесению изменений в основной закон государства, а также о едином дне голосования 13 сентября текущего года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, общероссийское голосование по поправкам к конституции РФ пройдет 1 июля с 8:00 до 20:00 как на участках для голосования, так и на дому. "Досрочное голосование пройдет с 25 по 30 июня по предварительному заявлению гражданина", - поясняется в сообщении.

О голосовании

Президент России Владимир Путин 15 января подписал распоряжение, в соответствии с которым создается рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Глава государства также утвердил состав участников рабочей группы. В нее вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей. От Лениградской области в рабочую группу был включен председатель Законодательного собрания региона Сергей Бебенин. Он совместно с деканом юридического факультета СПбГУ Сергеем Беловым возглавил подгруппу, которая занималась подготовкой предложений по вопросам единства публичной власти и местного самоуправления.

1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

Ранее президентом был подписан указ, который назначал общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.