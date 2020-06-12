Путин примет участие в церемонии подъема флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе по случаю Дня России и наградит Героев Труда. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"12 июня президент вручит золотые медали Героям Труда РФ и также примет участие в церемонии подъема государственного флага РФ на Поклонной горе", - сказал Песков.

Церемония награждения Героев Труда обычно приурочена к 1 Мая, однако в этом году она, как и многие другие мероприятия, была отложена из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, в День России президент, как правило, вручал в Кремле государственные премии в области литературы, искусства, науки и технологий. В этом году, как ранее сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой, церемония награждения лауреатов этих премий запланирована на 24 июня.

Участие Путина в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе - новшество этого года. В предыдущий раз Путин посещал Поклонную гору в апреле 2019 года в день начала всероссийской акции "Вахта памяти", до этого - в августе 2014 года на открытии памятника героям Первой мировой войны.

Возвращение к церемониям

Торжественные церемонии в День России станут одними из первых мероприятий такого рода с участием главы государства с начала эпидемии коронавируса. С последней недели марта в графике президента - в основном видеоконференции, хотя в ряде случаев Путин проводит и очные встречи, как в резиденции Ново-Огарево, так и в Кремле.

В Кремль Путин приезжал и 9 мая, он тогда возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и с Ивановской площади наблюдал за воздушным парадом в честь 75-летия Победы, а затем на Соборной площади провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка.

Отвечая на вопрос, в каком режиме в условиях эпидемии готовится церемония награждения Героев Труда, Песков отметил, что "идет обычная протокольная подготовка мероприятия". "Что касается участников, то, конечно, они проходят тестирование [на коронавирус]", - сказал пресс-секретарь президента.

По словам пресс-секретаря президента, традиционный прием в Кремле по случаю Дня России в этом году не состоится.

Герои Труда

Песков накануне не стал уточнять, кто именно приглашен на церемонию награждения Героев Труда 12 июня, пообещав, что список участников мероприятия будет обнародован позднее.

Среди тех, кто в последние месяцы президентскими указами был удостоен этого звания, но еще не получил золотую звезду Героя Труда из рук главы государства, - министр иностранных дел России Сергей Лавров, академик РАН Евгений Велихов, худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, заслуженный тренер по вольной борьбе Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ. Это звание было установлено указом президента РФ 29 марта 2013 года. В документе сказано, что данная награда учреждается для "повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда". Звание присваивается гражданам РФ "за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России".

Герою Труда РФ вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота. Согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя России и Героя Труда РФ на его малой родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.