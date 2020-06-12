День России отметят воздушным парадом, подъемом флага, концертами и флешмобами

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российский триколор в День России будет поднят над горами Кавказа и в небе над Магаданом, о празднике РФ вспомнят за рубежом от Токио до Тель-Авива, передают корреспонденты ТАСС. В зависимости от эпидситуации, в разных странах и городах организуют праздники под открытым небом или онлайн-акции.

Президент России Владимир Путин в День России примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе в Москве и наградит Героев Труда. Российские политические партии и общественные организации проведут мероприятия как в режиме онлайн, так и в очном формате. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Единой России", в этот день по всей стране пройдет флешмоб "Это моя Россия". "Его участники расскажут на страницах своих соцсетей, что для них значит Россия, и разместят фото и видео о своей малой родине, значимых местах, произведениях литературы и искусства, исторических личностях или событиях в истории нашей страны", - пояснили в партии.

В регионах РФ пройдут две масштабные акции, инициированные единороссами: "Флаг России - в каждый дом" и #ОкнаРоссии. Их участники разместят на фасадах и в окнах домов российский триколор и тематические рисунки. Кроме того, рассказали в пресс-службе, запланирован торжественный подъем российского флага на вершине горы Юноны на Сахалине, установка флага на мосту через Иртыш, сбор масштабной карты России на Адмиралтейской площади в Воронеже и другие акции. "Также активисты партии будут раздавать ленты триколора жителям на улицах городов, где это позволяет эпидемиологическая ситуация", - уточнили в пресс-службе.

В центральном штабе МГЕР пройдет масштабная интернет-викторина "О России", ее вопросы сгруппированы по нескольким тематическим блокам - культура, история, спорт, география. В организации рассказали, что для онлайн-викторины были подобраны интересные видеовопросы от жителей страны, самые креативные будут награждены памятными призами.

Еще одна акция МГЕР охватит несколько регионов: активисты установят таблички с символами и неофициальными названиями городов и субъектов, также будет создана онлайн-карта с новыми неофициальными названиями регионов РФ, которая будет размещена на сайте mger.ru.

Представители ЛДПР 12 июня проведут торжественное собрание в Подмосковье. "Учитывая условия эпидемии и требования к безопасности, встреча пройдет на свежем воздухе и в узком составе, без приглашения активистов и граждан. Все участники будут на расстоянии 2-3 метров друг от друга, со сцены выступит Владимир Жириновский и депутаты фракции", - проинформировала пресс-служба либерал-демократов.

Члены клуба "Эльбрус", объединяющего победителей конкурса управленцев "Лидеры России", совместно с участниками проекта "Абилимпикс" жестами исполнят гимн РФ вместе с народным артистом РФ Олегом Газмановым. Как сообщили ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", инициатором онлайн-проекта "Смотри песни", где люди исполняют песни на языке жестового пения, является член клуба "Эльбрус", победитель конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов Александр Спиридонов. Посмотреть выступления можно на канале "Смотри песни" в YouTube.

Праздник онлайн

В Москве и Подмосковье ко Дню России организовано множество онлайн-мероприятий. Центр славянской письменности "Слово" подготовил виртуальное путешествие к истокам истории страны. "Москино" совместно с фондом имени Миклухо-Маклая ко Дню России представит подборку документальных фильмов о русском путешественнике и ученом Николае Миклухо-Маклае.

Парки столицы на своих интернет-площадках проведут квесты, лекции, экскурсии, фотовыставки и творческие мастер-классы. Музей Победы подготовил специальную программу к празднику: на сайте и YouTube-канале зрители смогут присоединиться к онлайн-экскурсии "Герои Великой Отечественной", мастер-классу по изготовлению сувенира с символикой российского триколора и послушать концерт "Журавли Победы".

В Санкт-Петербурге главным событием дня будет онлайн гала-концерт #МЫРОССИЯ из Петропавловской крепости, в онлайне пройдут и другие торжества. В Ленинградской области главное празднование пройдет в пограничном Ивангороде: в древней крепости поднимут флаг России, состоится онлайн-концерт.

В Пскове празднику посвятят воздушный парад "Мирное небо России", маршрут которого составлен так, чтобы все жители города могли увидеть его из своих окон. В Калининграде на концерте "России посвящается" впервые в онлайн-формате в органном исполнении прозвучит гимн РФ.

Концерты, флешмобы и российский флаг

В Ингушетии 12 июня в цвета российского триколора окрасится стометровая башня Согласия в Магасе, а в Дагестане флаг России площадью 1 тыс. кв. м развернут на песчаном бархане Сары-Кум - одном из высочайших мире. В Карачаево-Черкесии совершат восхождение с российским флагом на гору в северной части города Карачаевска и на ее вершине исполнят гимн страны.

В Магадане парашютисты совершат прыжок с фальшфейерами, которые образуют в небе российский триколор. Бело-сине-красной станет пограничная вышка на набережной Амура, а в Якутске цветами российского триколора засияет иллюминация телебашни. Подсветят цветами российского флага и фасады домов в Благовещенске. Огнями в цветах триколора засверкают фасады отелей в Сочи и городская телевышка.

На Кубани военнослужащие установят флаг России в акватории Новороссийска, а в небе над Сочи будет парить шестиметровый аэростат с флажковой лентой цветов российского флага и надписями #МыВместе и "12 июня". В Севастополе эксперты и общественники отметят день России обсуждением предложенных в Конституцию РФ поправок за "круглым столом".

В Челябинской области жителей ждут концерты "на колесах": декорированный трамвай-кабриолет будет курсировать с патриотическими песнями по Магнитогорску, а в Усть-Катаве передвижная концертная бригада вживую исполнит песни и музыку отечественных композиторов. В Сибири жителей Кемерова поздравят 6 мобильных бригад, а в Новосибирске пройдет праздничный флешмоб для всех горожан.

Национальные черты

Жителей Башкирии 12 июня ждет сюрприз от хора Турецкого, артисты которого добавили в программу своего онлайн-концерта композицию на башкирском языке. В Чувашии пройдет онлайн-эстафета "Хоровод дружбы": ее участникам нужно будет сделать и выложить в соцсети видеоролик, изображающий человека сначала в повседневной одежде, а затем в его национальном костюме.

В Иванове в честь Дня России организуют Межнациональный кулинарный онлайн-марафон, а в Брянской области повара Бежицкого хлебокомбината проведут мастер-классы по выпечке пирогов по русскому рецепту. В Северной Осетии в рамках челленджа ОНФ "Пироги России" подготовили видеоролик об осетинских пирогах.

На Северном Кавказе и в Ханты-Мансийском автономном округе проводят фестивали граффити в честь новых "героев нашего времени" - врачей, волонтеров, сотрудников МЧС, оказавшихся на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

День России за рубежом

В День России в Израиле проведут флешмоб, который будут снимать с квадрокоптера: несколько десятков человек на набережной Тель-Авива развернут российский флаг площадью в 600 кв. м, сообщили в посольстве РФ. Затем на набережной Тель-Авива, которую украсят флагами РФ, выступят актеры в российских национальных костюмах, горожан угостят русскими сладостями.

Российский культурный центр (РКЦ) в Тель-Авиве ко Дню России проводит фотоконкурс "Вспоминая Россию". Лучшие работы будут отмечены призами и дипломами представительства Россотрудничества в Израиле. РКЦ инициировал также дистанционный поэтический флэшмоб "Гляжу в озера синие", участники которого соревнуются на лучшее прочтение одноименного стихотворения Игоря Шаферана.

В Японии в связи с ситуацией с коронавирусом праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Как сообщили в посольстве РФ в Токио, будет организован танцевальный флэшмоб с участием сотрудников диппредставительства. Также запланирован концерт с участием учащихся школы им. Героя Советского Союза Рихарда Зорге при посольстве России и конкурс детских рисунков на асфальте. Информация об этих мероприятиях будет выкладываться на специально созданном сайте и в соцсетях посольства, все сообщения продублируют на японском языке.

В связи со строгими карантинными мерами в КНДР официальные мероприятия в Пхеньяне ко Дню России сведены к минимуму: посол РФ возложит цветы к монументу Освобождения, а на территории посольства планируется открыть памятную доску архитекторам комплекса зданий российской дипмиссии.

Минимизировано из-за пандемии количество мероприятий в Нью-Дели, которые пройдут только в онлайн-формате. Планируется обращение посла РФ к соотечественникам на интернет-ресурсах посольства, индийские газеты разместят материалы, посвященные российско-индийским отношениям. В интернете пройдет викторина о России, в РЦНК в Нью-Дели - онлайн-флешмоб "Индия поздравляет Россию".

Российский культурный центр в Пекине запускает в сервисах микроблогов "Вичат" и "Вэйбо" серию видео, где известные китайские деятели говорят о России. На больших стеклянных витринах РКЦ будут размещены фотографии лауреатов конкурса "Русская цивилизация".