Российский флаг развернули на набережной Тель-Авива в честь Дня России

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Российский флаг площадью более 600 кв. м был развернут в пятницу на набережной Тель-Авива в честь Дня России. Во флешмобе приняли участие несколько десятков человек, красочное действие вызвало живой интерес у жителей города, которые приветствовали участников акции и поздравляли россиян с праздником, передает корреспондент ТАСС.

"Жители Тель-Авива подъезжают, подходят, спрашивают, что это за акция. Когда мы им объясняем, в честь чего сегодня мы развернули такой огромный флаг, они радуются, улыбаются и поддерживают нас", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС участница акции Яна Айзикович, возглавляющая Ассоциацию русскоязычных женщин Израиля. Момент развертывания российского флага на набережной Тель-Авива снимали с квадрокоптера.

Флешмоб проводился в строгом соответствии с указаниями местных властей, направленными на предотвращение распространения коронавируса - участники были в защитных масках и соблюдали предписанную социальную дистанцию. После флешмоба на набережной Тель-Авива, украшенной к празднику мэрией города флагами РФ, началось выступление актеров в российских национальных костюмах, которые угощают горожан русскими сладостями.

Российский культурный центр (РКЦ) в Тель-Авиве ко Дню России провел фотоконкурс "Вспоминая Россию". Лучшие работы будут отмечены призами и дипломами представительства Россотрудничества в Израиле. РКЦ инициировал также дистанционный поэтический флэшмоб "Гляжу в озера синие", участники которого соревнуются в лучшем прочтении одноименного стихотворения Игоря Шаферана.