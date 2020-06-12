На Кубани заработали гостиницы вместимостью до 50 номеров

КРАСНОДАР, 12 июня. /ТАСС/. Послабления режима карантина по пандемии вступили в силу в Краснодарском крае: с этого дня сняты ограничения на передвижения жителей региона, в курортных городах открываются гостиницы вместимостью до 50 номеров.

В регионе около 3,4 тыс. подобных гостиниц, большинство - в Сочи. Накануне на заседании оперштаба глава региона Вениамин Кондратьев заявлял, что данные послабления позволят жителям региона отдохнуть на побережье в праздничные дни, укрепить иммунитет, а отелям - отработать механизм функционирования в условиях пандемии.

Также в крае возобновили прием посетителей по предварительной записи музеи, в театрах можно проводить репетиции, открываются спорткомплексы, разрешены деловые мероприятия с количеством участников до 50 человек. С 13 июня возобновляется работа непродовольственных рынков на открытом воздухе и торговых центров площадью до 3 тыс. кв. м с 15 июня. С 23 мая в муниципалитетах карантин сняли, отменив пропускной режим. С 1 июня возобновили работу санатории, имеющие медицинскую лицензию, и за первую неделю они приняли более 3 тыс. отдыхающих.

По данным оперштаба Кубани, за время пандемии в регионе зафиксированы 4735 случаев заражения, 3554 человека выздоровели, 47 умерли, 16 в тяжелом состоянии.