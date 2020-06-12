Туристы смогут посещать Балеарские острова по "безопасным коридорам" с 15 июня

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Испании позволило Балеарским островам принимать туристов с 15 июня при соблюдении ряда условий. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе Минздрава королевства.

"Официальный правительственный вестник сегодня публикует министерский приказ, который регулирует разрешение [на запуск] пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров на Балеарских островах, начиная со следующего понедельника, 15 июня, - говорится в коммюнике. - Эта программа позволит туристам въезжать в это автономное сообщество из государств - членов [ЕС] или стран Шенгенской зоны по определенным маршрутам".

Как уточнили в Минздраве, для этого на Балеарах "показатель числа людей, инфицированных COVID-19 на 100 тыс. жителей [должен] составлять менее девяти случаев в течение семи дней подряд". Кроме того, турист должен проживать в том же государстве, где расположен аэропорт, из которого он вылетает в Испанию, а показатель распространения инфекции там должен соответствовать балеарскому.

Туристам, прибывающим на острова, не придется оставаться на двухнедельном карантине. При этом у иностранцев могут попросить предоставить подтверждение наличия обратного билета, сведения о размещении, а период нахождения не должен быть меньше пяти ночей. "Целью этой пилотной программы является проверка работоспособности модели отмены временного контроля на внутренних границах и восстановления свободы передвижения", - добавили в Минздраве. Для этого будет создан специальный мониторинговый комитет, который будет собираться каждые два дня.

11 июня Еврокомиссия настоятельно призвала все страны - члены Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Как заявила агентству EFE глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, пока власти королевства рассчитывают открыть свои границы с другими странами Евросоюза в конце июня.

Испания является одним из наиболее сильно пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в стране было выявлено свыше 242,7 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Поскольку темпы распространения коронавируса в Испании постепенно снижаются, правительство поэтапно смягчает ограничения.