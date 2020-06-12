Рошаль готов выступить в суде по делу медиков, обвиняемых в гибели ребенка в Калиниграде

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль выразил готовность выступить в суде по делу бывшей и.о. главного врача родильного дома №4 Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного в Калининграде.

"Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство", - сказал он на церемонии награждения золотыми звездами Героев Труда с участием президента РФ Владимира Путина. "Я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно", - добавил доктор.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы, а также для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер, а для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери. Женщины находятся под домашним арестом. Дело слушается в Калининградском областном суде с участием присяжных.

Дело вызвало широкий резонанс в обществе. Представители российского общества неонатологов заявляли, что следствие могло допустить ошибку. По их мнению, вероятность выживания детей, рожденных на таком сроке без тяжелых осложнений, не превышает 5-10%.

Кроме того, профсоюз работников здравоохранения Москвы настаивал на дополнительной проверке материалов дела Сушкевич, а также на создании государственной комиссии с привлечением общественности по этому делу. Рошаль уже заявлял, что считает необходимым проверить итоги судебно-медицинской экспертизы по факту смерти младенца.