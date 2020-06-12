Песков заявил, что молодежное движение в России не должно быть кондовым

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Молодежное движение обязательно нужно современной России, оно не должно быть кондовым и скучным, уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, в такой стране, как наша, обязательно должно быть молодежное движение", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы юнармейцев во время акции "Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!". По его мнению, "это движение должно быть современным, оно не должно быть кондовым, когда скучно, когда что-то делается из-под палки". "В данном случае отрадно наблюдать, что юнармия - именно такое движение, новое движение, которое собирает лучших и лучших", - отметил Песков.

Представитель Кремля назвал организацию юнармии "хорошей идеей", которая принадлежит Министерству обороны и его главе Сергею Шойгу. Песков поблагодарил за приглашение принять участие в нынешней акции, признавшись, что ему это очень интересно. Пресс-секретарь главы государства заметил, что президент Владимир Путин все чаще общается с юнармейцами.

Представитель Кремля восхищен тем, как юнармейцы "преданы идеям, насколько целеустремленны, насколько правильные в хорошем смысле слова, насколько ориентируются на большое будущее".

Мужские качества

Важнейшими качествами мужчины являются ум, честность, сила, чувство юмора и талант, считает Песков. "Ум, который формируется из двух составных - природы и образования, - сказал Песков в ответ на вопрос о важнейших качествах мужчины. - Последовательность в действиях и честность. Сила внутренняя и внешняя". Еще одним качеством пресс-секретарь президента назвал чувство юмора, заметив, что оно "должно быть обязательной чертой любого человека".

"И, наверное, талант, - заключил он. - Каждый несет в себе талант. Он просто у кого-то спит, у кого-то пробуждается сам, а кому-то нужно чуть-чуть больше поработать, чтобы его пробудить".