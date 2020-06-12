Регионы Поволжья празднуют День России

В социальных сетях в режиме онлайн прошли мастер-классы по изготовлению выпечки. Ко Дню России представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Чувашии провели кулинарный мастер-класс по приготовлению национального чувашского блюда - хуплу. Это дрожжевой пирог с картофельно-мясной начинкой. Название переводится как "закрытый пирог". В Чувашии его традиционно готовят на большие семейные праздники. Ранее в основу хуплу входили крупы, позднее хозяйки стали заменять их картофелем. В составе блюда также могут быть говядина, баранина, свинина, мясо птицы или рыба.

В сложных условиях, когда ежедневно в округе выявляют новые случаи заражения, жители регионов благодарят врачей, которые и в праздник продолжают работу. Так, в Ижевске создают для врачей открытки с рисунками детей, а ульяновские студенты передали медикам пироги, украшенные изображением российского флага.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Кулинарные мастер-классы и танцевальные флэшмобы проходят онлайн в День России в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Государственные флаги в пятницу в Нижнем Новгороде подняли на воздушном шаре, в Уфе - на самом высоком здании города, в Мордовии - на месте Сурского оборонительного рубежа, сообщили ТАСС в региональных правительствах и регштабах ОНФ.

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Этапы приготовления хуплу на мастер-классе продемонстрировала мучница детского сада "Дошкольная академия" в городе Чебоксары Клавдия Афанасьева. Пекарь рассказала, как замесить тесто и сделать начинку, как можно украсить пирог, как выпекать. В приготовлении хуплу есть и еще один секрет - во время выпечки хозяйки обязательно поют народные песни. Одну из них Афанасьева исполнила на чувашском языке.

Обучающий видеоролик 12 июня разместили в социальных сетях регионального отделения ОНФ. Как сообщил ТАСС сопредседатель регионального штаба ОНФ в Чувашии, композитор Николай Казаков, республика имеет богатую традиционную кухню, и эти традиции необходимо передавать из поколения в поколение. "Мастер-класс, проведенный нами, как раз призван показать всем жителям республики и страны, что не просто через изучение, а через практическое применение культура становится ближе", - сказал собеседник агентства.

Присоединившиеся к акции студенты Ульяновского техникума экономики и права Центросоюза РФ рассказали, как приготовить блюда башкирской, русской и мордовской кухни.

Поздравления медиков

Студенты техникума в рабочем поселке Ишеевка под Ульяновском под руководством опытных кондитеров испекли пять больших пирогов русской кухни с начинкой из капусты и яиц. Пироги, украшенные российским триколором и логотипом ОНФ, студенты передали медицинским работникам, даже в праздничные дни продолжающим бороться с коронавирусом.

В Удмуртии на здании республиканского правительства при помощи специального светового оборудования будут транслировать рисунки, которые школьники подготовили во время акции "Спасибо медикам-героям". В ней приняли участие ученики 1-11 классов республики, которые прислали более 2 000 рисунков.

В праздничный день в Ижевске поддержать медиков решили в одной из торговых сетей города. В 10 магазинах сети промоутеры предлагают покупателям подписать открытки, созданные из рисунков детей, и выразить благодарность врачам. Затем их отправят в больницы и вручат медикам.

Танцевальное единство

Казань встретила флешмоб #RussianDance, запущенный по инициативе арт-кластера "Таврида" и команды Future Team, сообщили в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана. Несмотря на пандемию, праздник объединяет всех жителей России, а также соотечественников, проживающих за рубежом. По замыслу организаторов, акция должна напомнить о ценностях народной многонациональной культуры России. Танцовщики, хореографы, национальные и народные коллективы запишут видео с исполнением русского народного танца под популярную песню "Порушка" в исполнении Folkbeat и Oligarkh в национальных костюмах.

"Татарстан в акции представил шоу-балет Crystal, съемки флешмоба прошли на фоне Казанского кремля. Ролик будет опубликован в социальных сетях Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и сообщества Молодежь Татарстана с хештегами #Tavrida #RussianDance #ТанцуйРоссия #МыВместе #молодежьтатарстана #времямолодых", - говорится в сообщении.

Флаги на высоте

Вечером 12 июня в Нижнем Новгороде участники акции ОНФ "Флаг России" планируют поднять триколор на воздушном шаре. Мероприятие пройдет в районе Стрелки - на месте слияния Оки и Волги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Планируется, что воздушный шар поднимется на высоту 70-100 м, где будет развернут большой флаг размером 3 на 6 м. Мероприятие будет зависеть от погодных условий - в пятницу в Нижнем Новгороде прогнозируют дождь и усиление ветра.

В Уфе ОНФ установит флаг России на самом высоком здании города - банке Уралсиб. Полотно размером 2 на 3 м будет вывешено на высоте около 100 м. "26-этажное здание является для нас знаковым, очень долго это было самое высокое здание, выше 100 м, и до сих пор оно остается в пятерке высоток ПФО. Сегодня акция пройдет по всей стране в 12:00 мск. Триколор останется на здании до дня флага в августе и будет подсвечен в темное время суток", - сообщила ТАСС пресс-секретарь отделения ОНФ в республике Индира Загидуллина.

Активисты ОНФ в Мордовии накануне установили флаг России на месте Сурского оборонительного рубежа, созданного в 1942 году на берегу реки Суры. Оборонительные укрепления (окопы, блиндажи, огневые точки) должны были стать преградой для гитлеровских войск на подступах к Казани, Куйбышеву, Ульяновску и другим городам Поволжья в случае взятия Москвы.

Строительство рубежа началось в конце октября 1941 года и завершилось в январе 1942 года, к работам привлекалось население всей республики, по разным оценкам от 60 тыс. до 80 тыс. уроженцев Мордовии участвовали в строительстве этого рубежа.

"На этом месте мы подняли флаг Российской Федерации, возложили цветы на монумент, который представляет собой кирку, лопату и лом, чтобы почтить память подвига трудового народа. В те годы мужчины ушли на фронт, рубеж возводили женщины и дети, а мороз доходил до 40 градусов. Сегодня мы знаем историю ярких битв, но трудовой подвиг людей, которые не были на линии фронта, но тоже приближали победу, мы должны помнить", - сказала ТАСС руководитель регионального исполнительного комитета ОНФ Мордовии Наталья Сайгачева.