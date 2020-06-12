Мурманские власти сняли режим ЧС в Междуречье, введенный из-за коронавируса

ТАСС, 12 июня. Власти Мурманской области сняли режим ЧС на территории поселка Междуречье Кольского района, который был введен в связи с выявленным очагом коронавирусной инфекции в Белокаменке среди рабочих на стройплощадке подрядчика ПАО "Новатэк" компании "Велесстрой". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Власти региона с 6 апреля ввели особый режим хозяйственной деятельности на территории сельского поселения Междуречье в Кольском районе, в состав которого входит и Белокаменка. С 12 апреля власти Кольского района объявили на этой территории режим ЧС.

"На территории сельского поселения Междуречье Кольского района снят режим ЧС в связи со стабилизацией обстановки на данной территории, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией (COVID-19) и снятием карантина с территории села Белокаменка. Сегодня утром группировка из врачей отряда "Центроспас", роты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Невского спасательного центра МЧС России и специалистов Ногинского спасательного центра убыла в пункты постоянной дислокации", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что аэромобилный госпиталь МЧС России, функционировавший на территории Заполярья больше двух месяцев, свернут и теперь лечение больных коронавирусной инфекции будет проходит "в новом уникальном инфекционном госпитале в поселке Мурмаши".

Очаг коронавируса был выявлен на стройплощадке компании "Велесстрой", занятой в строительстве Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). В строительстве было занято 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - сотрудники "Велесстроя".

Об аэромобильном госпитале

Аэромобильный госпиталь был развернут в апреле по просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса силами МЧС России для диагностики и оказания медицинской помощи больным ОРВИ и в качестве резерва для возможного лечения пациентов с коронавирусом. Он был рассчитан на 50 коек с возможностью оборудования дополнительных мест. МЧС России доставило в Мурманскую область медоборудование и 130 специалистов, среди которых отряд "Центроспаса", подразделения Невского и Ногинского спасательных центров, а также личный состав ГУ МЧС по Мурманской области.

"Невзирая на всю сложность работы в условиях новой коронавирусной инфекции, спасатели проявили мужество, успешно справились со всеми трудностями. За эту работу на торжественном построении в честь убытия в пункты постоянной дислокации сотрудники получили <...> благодарственные письма от губернатора региона Андрея Чибиса и открытки, сделанные маленькими северянами в знак признательности за помощь", - отмечается в пятницу в сообщении пресс-службы областного ГУ МЧС.

По данным пресс-службы, специалистами роты РХБЗ Невского спасательного центра было обработано огромное количество объектов социальной инфраструктуры на площади более 300 тыс. кв. метров. "Врачи отряда "Центроспас" приняли в госпитале 1679 человек, из которых 392 были госпитализированы в лечебные учреждения с подтвержденными диагнозами COVID-19", - отмечается в сообщении.

Первый очаг коронавируса в Мурманской области был выявлен в Кировско-Апатитской агломерации, где расположено одно из промышленных предприятий "Фосагро", АО "Апатит". Второй, более крупный очаг, зафиксирован в Белокаменке под Мурманском среди рабочих "Велесстроя". Третий очаг был выявлен в Мурманске среди сотрудников одной из силовых структур. Ранее сообщалось, что очаги в Кировско-Апатитской агломерации и в Белокаменке локализованы.