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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава Минздрава рассчитывает, что в России появятся сразу несколько вакцин от коронавируса

У каждой из них будет свой временной период защиты, отметил Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сразу несколько вакцин от коронавируса могут одновременно появиться в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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"Я подчеркну, что вакцина - это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов", - сказал он.

Мурашко отметил, что у каждой вакцины будет свой временной период защиты. "Это еще предстоит оценить, какое время будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации", - добавил министр.

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