Глава Минздрава рассчитывает, что в России появятся сразу несколько вакцин от коронавируса

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сразу несколько вакцин от коронавируса могут одновременно появиться в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" .

"Я подчеркну, что вакцина - это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов", - сказал он.

Мурашко отметил, что у каждой вакцины будет свой временной период защиты. "Это еще предстоит оценить, какое время будет сохраняться специфический иммунитет после вакцинации", - добавил министр.